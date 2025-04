Papst Franziskus stirbt im Alter von 88 Jahren: Todesursache bekannt gegeben

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vatikanstadt . Viele fragten sich, ob der Tod von Papst Franziskus mit der doppelten Lungenentzündung zusammenhing. Berichten zufolge starb er nun friedlich im Alter von 88 Jahren, nur wenige Stunden, nachdem er zur üblichen Zeit aufgewacht war und den Tag wie jeden anderen begrüßt hatte.

Berichten zufolge erlitt er am frühen Morgen in seiner Residenz in Saint Martha einen Schlaganfall, nur wenige Minuten nachdem er krank geworden war. Obwohl der Vatikan diskret geblieben war, geht man jetzt davon aus, dass sein Tod nichts mit der doppelten Lungenentzündung zu tun hatte, die ihn Anfang des Jahres geplagt hatte.

In einem Moment, der sich heute wie ein ergreifender Abschied liest, verbrachte Franziskus den Ostersonntag inmitten eines Meeres von Gläubigen, winkte ohne Sauerstoffhilfe aus seinem Fahrzeug und teilte seinen letzten Segen. Sein Leichnam wird im Petersdom aufgebahrt, die Beisetzung ist in Santa Maria Maggiore geplant.