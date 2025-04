Papst Franziskus starb nach einem Treffen mit JD Vance, das Internet sagt ihm, dass er als nächstes Putin treffen soll

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vatikanstadt . Nur wenige Stunden, nachdem sich Vizepräsident JD Vance privat mit Papst Franziskus in Rom getroffen hatte, übernahm die Nachricht vom Tod des Pontifex die Schlagzeilen und Zeitpläne gleichermaßen. Mehr über den Tod von Papst Franziskus im Alter von 88 Jahren können Sie hier lesen.

Während Vance nach Italien gereist war, um Ostern mit seiner Familie zu verbringen und sich mit lokalen Führern zu treffen, entwickelte sich sein kurzer Austausch mit dem Papst, der von herzlichen Wünschen und höflicher Diplomatie geprägt war, nach dem Tod von Franziskus schnell zu einem surrealen Online-Spektakel mit schwarzem Humor.

Angesichts der früheren Kritik des Papstes an der US-Einwanderungspolitik, die von JD Vance befürwortet wurde, sahen einige Nutzer die Begegnung als symbolisch, ja sogar unheilvoll an. Die sozialen Medien, die sich nie zurückhalten, reagierten mit einer Flut von sarkastischen Anfragen an Vance, Treffen mit Putin zu vereinbaren.