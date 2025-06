Paper Rex überquert die Ziellinie und stemmt die Valorant Masters Toronto Trophäe in die Höhe

HQ

Es war ein harter Lauf für die Asien-Pazifik-Mannschaft von Paper Rex, da das Team bei mehreren großen Valorant Champions Tour Turnieren Vizemeister wurde oder nur knapp eine Finalteilnahme verpasste. Egal, ob es Masters Reykjavík oder Masters Kopenhagen im Jahr 2022, Masters Tokio oder Champions im Jahr 2023 oder sogar Masters Madrid im Jahr 2024 ist, das Team hatte einen verdammt großen Affen, den es von seinem Rücken befreien musste. Aber endlich ist es soweit.

Paper Rex schaffte es, Fnatic im Masters Toronto -Turnier zu besiegen, das Turnier zu gewinnen, die Trophäe in die Höhe zu stemmen, mit einem Preisgeld von 350.000 US-Dollar nach Hause zu gehen und schließlich auch eine Krone zu tragen. Es war nicht einfach, und jede Map ging über die meiste Distanz, aber Paper Rex gewann das Finale mit 3:1, wobei Jason "f0rsakeN" Susanto sogar zum MVP gekrönt wurde.

Was die nächsten Schritte von Paper Rex betrifft, so wird das Team, bevor es nach Hause zurückkehrt, um ab Mitte Juli an der zweiten Phase der Pacific League teilzunehmen, Anfang Juli einen Zwischenstopp in Saudi-Arabien beim Esports World Cup einlegen.