Paper Mario: The Thousand Year Door Vorschau: Ein Erlebnis, das mehr als nur hauchdünn ist

HQ

Ich beginne diese Vorschau mit einem Disclaimer: Ich habe das Original Paper Mario: The Thousand Year Door nicht gespielt. Tatsächlich bin ich mir ziemlich sicher, dass ich noch kein Paper Mario-Spiel durchgespielt habe. Ja, mach weiter, buh mich aus, wirf deine Steine, aber ich habe in meiner Zeit viel Mario gespielt. Von Mainstream-Spielen über Spin-offs bis hin zur Baby-Mario-Serie und zuletzt dem Mario vs. Donkey Kong-Remake habe ich genug Zeit als dieser Klempner gespielt, um mein Rohrinspektionszertifikat zu erhalten.

Wie die meisten Fans, die den Nervenkitzel von Super Mario Bros. Wonder verfolgen, gibt es ein leicht entmutigtes Gefühl, wenn man weiß, dass wir für den Rest des Jahres nur Remakes von Mario bekommen, aber sie sind eine großartige Möglichkeit, Nintendos Engagement für den Charakter zu zeigen und gleichzeitig jüngeren Fans die Möglichkeit zu geben, neue Versionen klassischer Erlebnisse auszuprobieren. Paper Mario: The Thousand Year Door hat das Potenzial, das bisher beste Beispiel dafür zu sein.

Wir beginnen mit einer schönen, malerischen Grafik, die einmal mehr Nintendos Beherrschung der Switch zeigt. Das Aussehen von Paper Mario: The Thousand Year Door ist cartoonhaft, charmant und wie zu erwarten, fühlt es sich direkt aus einem Bilderbuch an, aber auch wenn es sehr schön anzusehen ist, wissen Sie, dass Sie Ihre Konsole nicht in einen Schnellkochtopf verwandeln. Nach einer kurzen Zwischensequenz, die unsere Geschichte einleitet, haben wir etwas Zeit, um uns mit den Grundpfeilern dieses Mario-Rollenspiels vertraut zu machen: Erkundung und Kampf.

Werbung:

Die Welt zu erkunden ist unglaublich kreativ in Paper Mario: The Thousand Year Door. Es ist eine lustige Erfahrung, die dich dazu bringt, anders zu denken, als du es bei einem normalen Mario-Erlebnis tun würdest. Die Dinge, die Sie sammeln möchten, leuchten nicht nur an einem weit entfernten Ort, Sie müssen oft denken, als wäre Ihre Umgebung aus einem Theaterstück oder Bilderbuch gerissen, um zu verstehen, was Sie tun müssen. Benutze deinen Hammer, um eine Baumstütze zum Einsturz zu bringen, oder springe in ein Rohr, das dich zu Hügeln transportiert, die kilometerweit entfernt zu sein scheinen, sonst völlig unzugänglich. Er erweckt die Welt als seinen eigenen Charakter zum Leben, genauso wie jede andere Person, die sie bewohnt.

HQ

Die bisherigen Kämpfe sind vielleicht eher durchwachsen. Auch hier ist es ein absoluter visueller Leckerbissen, mit viel Abwechslung in der Art und Weise, wie du mit Feinden, Gegenständen und sogar dem Publikum interagieren kannst, das die Bühnenperformance von dir und deiner Gruppe im Kampf gegen ein Team von Goombas verfolgt. Ich habe jedoch festgestellt, dass das, was man als Spieler im Kampf tun kann, abgesehen vom Aufheben von Gegenständen und dem einen oder anderen Power-Up-Angriff eintönig werden kann, vor allem, wenn die Kämpfe dicht und schnell auf einen zukommen. Mein Vergnügen hat noch nicht nachgelassen, und ich bin mir sicher, dass mehr Partykameraden und zusätzliche Power-Ups mehr von der Würze des Lebens verleihen werden, die diese Abwechslung ist, aber gelegentlich ertappe ich mich dabei, dass ich den Kampf mehr vermeiden möchte, als den Drang zu verspüren, alles mit meinem Hammer zu zertrümmern.

Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, mich wirklich in Paper Mario: The Thousand Year Door zu vertiefen. Es ist ein ausreichend langes Spiel. Im Vergleich zu etwas wie Mario vs. Donkey Kong, das man in etwa 8-10 Stunden durchspielen kann, bekommt man hier ein viel substanzielleres, richtiges RPG-Erlebnis, was gut ist. Wie zu erwarten, kommt das mit der erwarteten Upgrade-Mechanik, der zu verwendenden Ausrüstung und der Geschichte, in die man eintauchen kann. Trotz des Bühnenaufbaus sollte man hier keine Shakespeare-Geschichte erwarten. Die Erzählung von Paper Mario: The Thousand Year Door ist einfach, aber in dieser Einfachheit ist sie bisher sehr effektiv. Es gibt ein Geheimnis um die Sterne, Prinzessin Peach, und deine Suche führt dich in alle Ecken der Spielwelt. Wie gesagt, Standardkost, aber sie hat diesen zeitlosen Unterhaltungswert, der sich auf alle Abenteuer von Mario überträgt. Die Dialoge sind gut geschrieben und werden von einigen großartigen Soundeffekten begleitet.

Werbung:

Bisher bin ich angenehm überrascht von Paper Mario: The Thousand Year Door. Von der Erwartung eines niedlichen, aber ziemlich vergessenswerten Mario-Spin-offs, dem Zeitfüllen, bis wir ein neues 3D-Hauptspiel bekommen (wir hoffen immer noch auf dieses Spiel, Nintendo), bis hin zur Investition in dieses fesselnde RPG mit seinem beeindruckenden Audio, seiner Grafik und seiner Erkundung. Durch externe Recherchen habe ich gesehen, wie dieses Spiel auch auf dem Gamecube aussah, was nur dazu dient, dass sich das Spiel, das bald herauskommt, so viel frischer anfühlt, auch wenn das Original fast 20 Jahre alt ist.