Paper Mario: The Thousand Year Door und Luigi's Mansion 2 HD sind bereits Millionenseller

Nintendo hat seinen Finanzbericht für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres, vom 1. April bis 30. Juni 2024, veröffentlicht, und wir haben uns bereits zum deutlichen Rückgang der Gesamtgewinne des Unternehmens geäußert, sowohl bei Hardware, Software als auch im mobilen Geschäftssegment.

Allerdings müssen wir uns ein wenig auf der Software-Seite qualifizieren, denn während der Bericht einen Rückgang des Spielverkaufsgewinns um 41,3% im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres zeigt, hat das Unternehmen es geschafft, drei auf Nintendo Switch veröffentlichte Titel auf über eine Million verkaufte Exemplare zu bringen, und zwei davon sind First-Party-Titel, mit einem Spiel eines Drittanbieters, das nicht bekannt gegeben wurde.

Die Rede ist von Paper Mario: The Thousand-Year Door und Luigi's Mansion 2 HD. Das Remake von Paper Mario (dessen Original 2004 auf dem Gamecube veröffentlicht wurde) hat seit seiner Veröffentlichung am 23. Mai 1,76 Millionen verkaufte Einheiten erreicht. Das Remaster des zweiten Teils von Luigi's Mansion 2 (das 2013 für Nintendo 3DS veröffentlicht wurde) hat seit seinem Debüt am 27. Juni die Marke von 1,19 Millionen Exemplaren überschritten, was ein noch größerer Erfolg ist, wenn man die Daten vergleicht.

Beides sind jedoch End-of-Life-Cycle-Releases für die Switch, die nach acht Jahren auf dem Markt deutliche Anzeichen einer Erschöpfung zeigt. Was die anderen Titel des Unternehmens betrifft, die für dieses Geschäftsjahr geplant sind, hofft Nintendo, dass sie mit Emio - The Smiling Man: Famicom Detective Club am 29. August, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom am 26. September, Super Mario Party Jamboree am 17. Oktober, Mario & Luigi: Brothership am 7. November und Donkey Kong Country Returns HD am 16. Januar 2025 diese Ergebnisse verbessern und die gleichen Prognosen für das Geschäftsjahr beibehalten können 7. Mai.

Metroid Prime 4: Beyond und Pokémon-Legenden: Z-A sind ebenfalls für 2025 geplant, aber es ist nicht bekannt, ob sie in diesem Geschäftsjahr erscheinen oder im nächsten Jahr (zusammen mit der Einführung neuer Hardware) erscheinen werden.

