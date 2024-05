Paper Mario: The Thousand Year Door ist der Topseller in den britischen Boxed Charts

HQ

Paper Mario: The Thousand Year Door wurde letzte Woche für Nintendo Switch veröffentlicht. Es ist ein Remaster des klassischen Mario-RPGs aus dem Jahr 2004 und das neueste in Nintendos Bemühungen, einigen der älteren Titel des Klempners neues Leben einzuhauchen.

Und es scheint, dass sich diese Bemühungen auszahlen. Wie Chris Dring von Gamesindustry.biz berichtet, ist Paper Mario: The Thousand Year Door derzeit die Nr. 1 in den britischen Verkaufscharts für Boxed-Spiele. Es hat die Veröffentlichung des Super Mario RPG-Remasters aus dem letzten Jahr übertroffen und seine Verkaufszahlen entsprechen denen von Paper Mario: The Origami King.

Mit witzigem Schreibstil, unterhaltsamem Gameplay und lebendiger Grafik hat uns Paper Mario: The Thousand Year Door in unserem Test beeindruckt. Hast du dem Spiel eine Chance gegeben?