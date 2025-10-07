Paper Mario: The Thousand-Year Door bei Nintendo Music

HQ

Ein weiteres Abenteuer des behäbigen Klempners wurde der Nintendo Music App hinzugefügt, und dieses Mal ist es "Die Tür des letzten Jahres". Das Spiel wurde, wie Sie sich vielleicht erinnern, sowohl für den GameCube als auch später für die Switch neu aufgelegt, und glücklicherweise hatte Nintendo den guten Geschmack, beide Versionen beizulegen.

Aufmerksamen Fans ist aufgefallen, dass die Switch-Version deutlich mehr Tracks enthält – insgesamt 275 im Vergleich zu den 111 der GameCube-Version.

Kurz gesagt, das ist eine Menge Musik, und wenn Sie jemals Lust haben, sich die gesamte Playlist anzuhören, werden Sie fast 14 Stunden brauchen, um durchzukommen. Es ist auch der erste Soundtrack eines der Mario-RPG-Titel, der in der App verfügbar gemacht wird. Nintendo mag sich Zeit lassen, aber es ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.

Welche Tracks von The Thousand-Year Door sind deine persönlichen Favoriten?