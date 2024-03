Paper Mario 2: The Thousand Year Door Remaster ist bereits ein Bestseller und bei Amazon ausverkauft

HQ

Obwohl es vorerst keine weiteren bestätigten neuen Teile von Nintendos beliebtestem Franchise gibt, scheint es, dass sich alle Spieler bereits auf den 23. Mai und die Rückkehr von Paper Mario 2: The Thousand-Year Door freuen, diesmal auf Nintendo Switch.

Der Gamecube-Klassiker wird 2024 20 Jahre alt und gilt als eines der besten Mario-Spiele, und jetzt haben wir weitere Daten, die bestätigen, dass wir es mit einem weiteren Hit zu tun haben. Das Spiel steht nicht nur an der Spitze der Bestsellerliste von Amazon, sondern ist auch mehr als zwei Monate vor seiner Veröffentlichung ausverkauft. Das bedeutet, dass es sich bereits besser verkauft als zukünftige große Veröffentlichungen wie Dragon's Dogma 2, Princess Peach: Showtime! und Rise of the Ronin, die diese Woche erscheinen.

Hast du Paper Mario 2: The Thousand Year Door schon vorbestellt? Wenn nicht, beeilen Sie sich und sichern Sie sich ein Exemplar, denn es sieht so aus, als würden sie aus jedem Laden fliegen, obwohl hoffentlich noch mehr Einheiten vor der Veröffentlichung eintreffen werden, wenn man die Nachfrage bedenkt.

