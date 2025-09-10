Panzer Dragoon Zwei: Remake startet auf der TGS 2025

Wir Dragoon-Fans haben ein hartes Leben. Aber nach Jahren des Schweigens scheint es endlich so, als hätten wir einen Grund zum Jubeln, obwohl es natürlich gefährlich ist, zu früh zu feiern. Es wurde nun bestätigt, dass Panzer Dragoon Zwei: Remake auf der diesjährigen Tokyo Game Show spielbar sein wird. Das ist mehr als sieben Jahre, nachdem das Spiel zum ersten Mal von Forever Entertainment angekündigt wurde, und jetzt ist es endlich bereit, der Öffentlichkeit gezeigt zu werden.

Forever steckte auch hinter dem Remake des ersten Spiels, das vor fünf Jahren auf den Markt kam und ehrlich gesagt nicht wirklich unseren hohen Erwartungen gerecht wurde. Aber Zwei hat von Anfang an stabilere Beine, auf denen er stehen kann. Es ist ein deutlich stärkeres Spiel als das Original, vollgepackt mit allem, was Dragoon so gut gemacht hat, und das auf elf. Intensive Rail-Shooter-Sequenzen, dynamische Bosskämpfe und die Möglichkeit, verschiedene Routen für zusätzlichen Wiederspielwert zu wählen. Was gibt es da nicht zu lieben?

Darüber hinaus werden neue Systeme eingeführt, wie z. B. der Berserker-Angriff und die Büchse der Pandora, in denen die Spieler nach Abschluss der Kampagne zusätzliche Inhalte, Modifikatoren und alternative Missionen freischalten können. Auch die Musik erhält ein Upgrade, sowohl mit dem Original-Soundtrack als auch mit einer neu arrangierten Version von Saori Kobayashi. Die Grafik wurde so verfeinert, dass sie sich modern anfühlt, während sie dem Stil des Originals treu bleibt, und die Spieler können zwischen klassischen und modernen Steuerungsschemata wählen.

Der Preis? Nur 25 US-Dollar für das Komplettpaket. Und obwohl wir immer noch nicht genau wissen, wann Zwei in die Regale kommen wird, deutet die Tatsache, dass es endlich auf der TGS vorgestellt wird, darauf hin, dass der Start näher sein könnte, als wir denken.

Also, seid ihr bereit für das Zweit-Remake?