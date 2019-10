Panzer Dragoon: Remake gelangt in den Handel

Eine der größten Überraschungen der diesjährigen E3 war für ältere Sega-Fans vielleicht die Tatsache, dass der Klassiker Panzer Dragoon die Remake-Behandlung erhalten sollte. Panzer Dragoon: Remake, wie das Spiel ganz simpel heißt, wird Ende dieses Jahres exklusiv auf der Nintendo Switch veröffentlicht (der zweite Ableger der Reihe wird ebenfalls überarbeitet und soll später erscheinen). Da der Titel trotz Frischzellenkur in erster Linie ein Publikum anspricht, das Spiele für den größten Teil ihres Lebens physisch gekauft oder gesammelt hat, wird es deshalb eine physische Ausgabe mit einer Cartridge dafür geben, wie der Publisher kürzlich mitteilte:

"Eure Träume wurden wahr! Panzer Dragoon: Remake wird physisch veröffentlicht! Behaltet unsere sozialen Medien im Auge, um mehr Details zu erfahren!" Der Beitrag wurde vom Hersteller Limited Run Games aufgegriffen, was vielleicht ein Zeichen dafür sein könnte, dass sie an der physischen Veröffentlichung des Spiels beteiligt sind. Wir gehen davon aus, dass die Version nur in begrenztem Umfang produziert wird.