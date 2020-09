Panzer Dragoon: Remake breitet Flügel auf PS4 und PC aus, Xbox One folgt anschließend

Panzer Dragoon: Remake wurde im März mit einigen Startschwierigkeiten auf Google Stadia und Nintendo Switch veröffentlicht und ist dort schon nicht sonderlich gut aufgenommen worden. Die Entwickler Megapixel Studio haben sich vor allem darum gekümmert, dass das alte Sega-Saturn-Spiel aus dem Jahre 1995 irgendwie auf den neuen Systemen erfahrbar ist und das ist ihnen auch gelungen - nur eben nicht sehr viel mehr. Nachdem ein umfangreicher Content-Patch fehlende Funktionen nachgereicht hat, bereitet sich der Entwickler nun darauf vor, den Titel auf weitere Plattformen zu veröffentlichen.

Wie heute bestätigt wurde, werden "in Kürze" die PC-Shops Steam und GOG Zugriff auf das Spiel erhalten, zusammen mit den Spielern auf der Playstation 4. Xbox One soll ebenfalls folgen, doch diese Version müsse noch ein wenig länger im Entwicklerkochtopf köcheln, heißt es in einem anderen Beitrag der Entwickler. Konkrete Termine für all diese Plattformen gibt es aktuell nicht.