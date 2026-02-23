Panzer Dragoon II Zwei: Remake Demo jetzt veröffentlicht

Megapixel Studio und Forever Entertainment haben lange gebraucht, um ihr Panzer Dragoon II Zwei: Remake zu veröffentlichen, das ursprünglich 2021 erscheinen sollte. Wie wir alle wissen, ist es 2026 und es wurde immer noch nicht veröffentlicht. Das gesagt, scheint es endlich auf dem Weg zu sein.

Pünktlich zum Steam Next Fest wurde eine spielbare Demo veröffentlicht, die es uns ermöglicht, Jean-Luc Lundis' Abenteuer mit dem Drachen Lagi auszuprobieren. Wir haben auch einen Trailer zum Teilen, den Sie wie üblich unten finden können.

Panzer Dragoon II Zwei wurde ursprünglich 1996 für den Saturn veröffentlicht und einstimmig gelobt. Leider konnte das Format kein großes Publikum anziehen, weshalb die Verkaufszahlen schlecht waren. Nachdem Panzer Dragoon Orta 2002 für die Xbox veröffentlicht wurde, zeigte Sega kein Interesse an der Serie und hat sie seitdem nur durch Lizenzierung der Marke am Leben erhalten.