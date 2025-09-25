Panik in Kalifornien: "Sehr gemeines Eichhörnchen", das "aus dem Nichts kommt", schickt Menschen in die Notaufnahme und jetzt verteilen sie überall Flugblattwarnungen

HQ

Die Bewohner dieser normalerweise verschlafenen Stadt in der Bay Area sind in höchster Alarmbereitschaft, nachdem ein "sehr gemeines Eichhörnchen" Berichten zufolge mindestens zwei Menschen angegriffen und in die Notaufnahme gebracht hat. Flugblätter, die vor der pelzigen Bedrohung warnen, sind jetzt überall in der Nachbarschaft verteilt.

Joan Heblack, eine der betroffenen Bewohnerinnen, beschreibt ihre Begegnung im Lucas Valley als eine Szene wie aus einem Horrorfilm. "Er klemmte sich an mein Bein. Der Schwanz flog hier hoch. Ich dachte mir: 'Hau es von mir ab, weg von mir!' ", sagte sie dem lokalen Fernsehen.

Ähnlich traumatisch erging es Isabel Campoy. Das Eichhörnchen sprang vom Boden auf ihr Gesicht, bevor es auf ihrem Arm landete und eine Blutspur hinterließ. Beide Frauen überlebten, mussten aber zur Behandlung in die Notaufnahme fahren.

ANGRIFFSHÖRNCHEN VORSICHT!!!!!!! // Shutterstock

Die lokalen Behörden, und anscheinend auch das Eichhörnchen selbst, haben die Warnungen ernst genommen. Die Fluggäste warnen nun, dass dieses aggressive Viech "aus dem Nichts kommt" und kein Scherz ist. Mehr als fünf Menschen sind bereits Opfer geworden.

Lisa Bloch von Marin Humane merkte an, dass ein solches Verhalten normalerweise von Menschen herrührt, die Wildtiere füttern, aber sie beruhigt die Einheimischen, dass Eichhörnchen, so rachsüchtig sie auch sein mögen, keine Träger von Tollwut sind. Dennoch wird den Bewohnern geraten, den kleinen Schrecken nicht mit Snacks zu verführen.

Im Moment bleibt San Rafael nervös und sucht Bäume und Bürgersteige nach dem neuen vierbeinigen Gesetzlosen der Stadt ab, und die Bewohner werden aufgefordert, Abstand zu halten. Was denkst du? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!