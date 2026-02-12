Panathinaikos verpflichtet den amerikanischen Star Nigel Hayes-Davis, den drittbestbezahlten Spieler in der EuroLeague

HQ

Panathinaikos hat überraschend die Verpflichtung von Nigel Hayes-David bekanntgegeben, einem der begehrtesten Basketballspieler Europas, der 2025 zum MVP des EuroLeague Final Four gewählt wurde und Fenerbahçe zum zweiten Titel verhalf... genau, gegen Panathinaikos.

Der Besitzer von Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, kündigte die Verpflichtung in den sozialen Medien an und beendete damit einen Bieterwettstreit zwischen dem griechischen Klub Fenerbahçe Istanbul und Hapoel Tel Aviv. Alle wollten das Talent sichern, das letzten Sommer die EuroLeague verlassen hatte, um in die NBA zu wechseln, zu den Phoenix Suns zu wechseln, aber Anfang dieses Monats zu den Milwaukee Bucks getradet und dann vom Team entlassen wurde.

Der 31-jährige amerikanische Spieler (geboren in Ohio) spielte zwischen 2022 und 2025 für Fenerbahçe. Er spielte für mehrere NBA-Franchises, darunter Los Angeles Lakers, Toronto Raptors und Sacramento Kings, bevor er nach Europa kam: Galatasaray, Zalgiris Kaunas und Barcelona.

Sein neuer Vertrag bei Fenerbahçe läuft bis 2028 und macht ihn zu einem der drei bestbezahlten Basketballspieler Europas, mit einem Einkommen von 10 Millionen Dollar, hinter Vasilije Micic und Kendrick Nunn von Hapoel Tel Aviv.