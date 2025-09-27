Es war im Februar, als sich die Nachricht wie ein Lauffeuer verbreitete. Der japanische Tech-Riese Panasonic wollte versuchen, seine TV-Sparte zu verkaufen, eine Entscheidung, die ich geradezu traurig fand. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass es nicht wahr war. Das Zitat, auf dem die Schlussfolgerung basierte, war aus dem Zusammenhang gerissen worden, und innerhalb weniger Tage, nachdem sich die Nachricht verbreitet hatte, hatte der Chef von Panasonic Yuki Kusumi die ganze Sache dementiert und den Kunden versprochen, dass ihre TV-Reise "noch lange nicht vorbei" sei. Gute Nachricht. Jetzt, da sie ihr neues Flaggschiff Z95B auf den Markt gebracht haben, können wir nicht anders, als zu grinsen wie ein Kind in einem Süßwarenladen. Warum? Denn im Moment ist dies der beste OLED-Fernseher, den Sie kaufen können.

Die Technics-Lautsprecher befinden sich an der Unter- und Rückseite des gesamten Bildschirms und verleihen diesem Fernseher eine Klangqualität, die mit der eines teureren Soundsystems mithalten kann.

Das Panasonic 77Z95B basiert im Wesentlichen auf LGs fantastischem G5 Panel (W-OLED), das gemeinhin als "Four Stack" bezeichnet wird, da es aus vier statt wie bisher aus drei Farbschichten besteht. Die Tandem-Lösung hat mehr Lichtkraft ermöglicht, was LG für notwendig hält, um mit der viel gehypten QD-OLED-Technologie von Samsung zu konkurrieren, die in ihren Bildschirmen und Sony-Modellen zu finden ist. Das Tandem-Panel hat ein theoretisches Potenzial, in der Spitze bis zu 4000 Nits zu erreichen, und die anhaltende, funktionierende Helligkeit ist fast doppelt so hoch wie zuvor. Und das ohne Einbußen bei den anderen Qualitäten, die die OLED-Panels von LGE in den letzten fast zehn Jahren geboten haben.

Der handliche Tischständer von Panasonic ist nach wie vor der beste seiner Klasse.

Das letztjährige Modell Z95A war bereits ein unglaublich schöner Fernseher, aber hier hat Panasonic in Bezug auf die Bildqualität einen großen Schritt nach vorne gemacht, was sich in der Sekunde bemerkbar macht, in der der Fernseher startet. Das Bild ist sehr lebendig, hell und ausgewogen und fühlt sich nie übertrieben an, wie es meiner Meinung nach bei Samsungs Flaggschiff der Fall ist. Endlich sieht HDR auf einem OLED wirklich gut aus, und die Farben sind auch ohne Artefakte oder störende Elemente wie ein Quetschen in den Graustufen oder Rauschen um Farbverläufe natürlich. Wie beim LG G5 ist es jetzt überhaupt kein Problem mehr, diesen Fernseher in einem voll beleuchteten Wohnzimmer mit Fenstern an jeder Wand zu platzieren. Es ist völlig in Ordnung, bei vollem Tageslicht fernzusehen, ohne sich jemals zu fragen, ob Sie sich stattdessen für eine Micro-LED hätten entscheiden sollen, um die Helligkeit zu erhöhen. Die UHDA-P3-Messung hier zeigt auch einen Fernseher, der ins Schwarze trifft, da er bei Panasonic fantastisch Filmmaker Mode bei nahezu 99,9 % liegt.

In Bezug auf die reine Bildqualität gibt es praktisch nichts auf dem Markt, das ich gesehen habe, das mit diesem Fernseher mithalten kann. Ich habe während meiner Testphase zwischen Referenzmaterial in 4K (Demo-Zeug), etwas HDR-Gaming und viel Streaming gewechselt und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich das Bild auf diesem Fernseher wirklich liebe, besonders wenn Dolby Vision Dark aktiviert ist. Die Bewegungsglättung wird automatisch deaktiviert, und das Bild fühlt sich natürlich und dennoch modern an, wie es mit Bewegungen und Farbverschiebungen umgeht. Es gibt eine Reinheit im Bild, die in übermäßigen Stilismus umschlagen könnte, aber das passiert nie. Stattdessen ist es ausgewogen und voller Dynamik, mit entweder null Prozent Ruckeln oder extrem wenig, je nachdem, was ich dem Fernseher füttere. Meine Gaming-Sessions waren auch beeindruckend, und ich beziehe mich nicht auf meine Fähigkeiten in Splitgate 2, da ich nicht mehr so flott bin wie früher. Im Spielmodus beträgt der Input-Lag 12,2 Millisekunden und die Darstellung von Cyberpunk 2077 und Senua's Saga: Hellblade II sieht hier wirklich brillant aus, was vor allem der ordentlichen Helligkeit zu verdanken ist.

5.1.2-Sound über einen 160-Watt-Verstärker lässt diesen Fernseher besser klingen als alles andere in seinem Segment.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Fernsehbildschirmen heute ist der Klang im Flaggschiff-Modell von Panasonic wirklich, wirklich gut. Technics (im Besitz von Panasonic ) wurde hinzugezogen, um echten Klang einzubauen, der den Kunden nicht (mehr oder weniger, mindestens) mit einer Soundbar ergänzen muss, und dies hat zu einem Bildschirm geführt, der klanglich beeindruckt. Technics hat Lautsprecher in eine vertiefte Leiste unterhalb des Bildschirms eingebaut, sowie um das Gehäuse selbst herum in einer Art Line-Array-Lösung, die 5.1.2-Sound auf sehr angenehme Weise wiedergibt. Das bedeutet, dass vor allem die 77-Zoll-Version des Z95B in Bezug auf das reine Chassis-Design etwas dicker ist als beispielsweise der LG G5, aber das stört mich nicht nur nicht, ich halte es für eine positive Sache, weil der Fernseher beim Auspacken einfacher und weniger zerbrechlich zu handhaben wird, Beweglich oder Wandmontage.

Das Soundsystem nennt sich "360° Soundscape Pro tuned by Technics" und kalibriert sich beim ersten Start über eine aktive Raumkompensation selbst, was sehr gut funktioniert. Der Klang, der aus den Technics -Lautsprechern kommt, ist vergleichbar (direkt nach oben) mit dem Sennheiser Ambeo Plus (den ich besitze), und wenn man bedenkt, dass dieses hochwertige Gerät 1.300 £ kostet, ist dies offensichtlich ein wirklich schöner Bonus für jeden, der einen guten Klang möchte. Das einzige, womit ich bei diesem fantastischen Fernseher nicht wirklich prahlen möchte, ist die Fernbedienung. Sicher, es funktioniert so, wie es sollte, und es ist nichts falsch an der Platzierung der Tasten, aber wenn Sie einen Fernseher für Tausende von Pfund kaufen, sollte die Fernbedienung natürlich aus Aluminium bestehen und ein exklusiveres Grunddesign als dieses haben.

Der Input-Lag im Game-Modus beträgt 12 Millisekunden. Nicht ganz so gut wie das LG C5, aber immer noch hervorragend.

Es besteht kein Zweifel, dass Panasonic dieses Mal wirklich seine Muskeln spielen lassen und mit Hilfe von LGE einen OLED-Fernseher gebaut hat, der die Konkurrenz in den Schatten stellt. Sicher, die 77Z95B ist teuer, aber auf der anderen Seite erhalten Sie die beste OLED-Bildqualität auf dem Markt und einen Klang, der leicht mit der besten Soundbar von Sennheiser verglichen werden kann. Hut ab, ganz einfach. Wenn Sie das Beste wollen, müssen Sie einfach dafür bezahlen.