Pamela Anderson produziert neue Barb Wire TV-Show

Schreckliche Comicverfilmungen waren in den 90er Jahren kaum Mangelware, und Barb Wire war da keine Ausnahme – obwohl, um ehrlich zu sein, zwei sehr gute Gründe zum Anschauen bot. Nun scheint die gut bewaffnete Heldin vor einem Comeback zu stehen. Laut Deadline planen Pamela Anderson und ihre Söhne, den Kultklassiker durch ihre eigene Produktionsfirma wiederzubeleben.

Pamela selbst hat Berichten zufolge keine Pläne, in die Rolle zurückzukehren, also wird ein neuer Schauspieler als knallharte Kopfgeldjägerin von Dark Horse einspringen. Barb Wire wurde in den frühen 90er Jahren von Chris Warner kreiert und spielt in Steel Harbor, einer gesetzlosen Stadt voller zwielichtiger Gestalten, in der Barbara Kopetski Jobs annimmt – zum richtigen Preis. Ihre wichtigsten Vorzüge, abgesehen von den offensichtlichsten, sind ein Motorrad und eine unverschämte Menge an Selbstvertrauen.

Klingt eine Barb Wire -Serie für dich spannend – und wen würdest du in der Hauptrolle besetzen?