Pamela Anderson hätte als Dana Scully in Akte X gecastet werden können

In den guten alten 90er Jahren gab es nur wenige Bomben, die es mit Pamela Anderson aufnehmen konnten, und die amerikanisch-kanadische Schauspielerin wurde zum Pin-up-Girl in unzähligen Teenagerzimmern.

Tatsächlich war ihre Popularität so groß, dass sie die Favoritin für die Rolle der Dana Scully in The X-Files war, wie der Schöpfer der Serie, Chris Carter, kürzlich in einem Interview mit Inverse verriet.

Es waren die Führungskräfte von Fox, die sich stark für Anderson in der Rolle einsetzten und überhaupt nicht erfreut waren, dass Chris Carter sich für Gillian Anderson entschied. In dem Interview erinnert sich Carter daran, wie die Fox Führungskräfte sagten:

"Wo ist der Sexappeal?"

Die Tatsache, dass Anderson ein relativer Neuling in der Szene war, machte die Sache auch nicht einfacher, und Chris sagte während des Interviews auch, dass:

"Auch wenn Gillian wunderschön ist, entsprach sie nicht ihrer Vorstellung von sexy. Erstens, weil sie nicht verstanden haben, was ich mit der Serie machen wollte. Und sie war eine Unbekannte, also hilft das nie."

Hätten Sie sich Pamela Anderson als Dana Scully vorstellen können?