Pamela Anderson Besetzung für The Naked Gun

Wir sind uns immer noch nicht sicher, ob wir ein Reboot von The Naked Gun brauchen, aber Hollywood kümmert sich nicht wirklich darum, was wir denken, und ein solcher Film ist auf dem Weg. Dieses Mal wird Liam Neeson Lt. Frank Drebin spielen, Leslie Nielsens Paraderolle, aber wer die weibliche Hauptrolle spielen wird (in der Originaltrilogie gespielt von Priscilla Presley), ist unbekannt.

Bis jetzt. Wie Deadline verraten kann, wurde Baywatch-Königin Pamela Anderson die Ehre zuteil. Eine unerwartete Wahl vielleicht, aber sie war zuvor sowohl in Scary Movie 3 als auch in Superhero Movie zu sehen (und hatte eine kleine Rolle in Borat: Cultural Learnings of America für Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan), also wissen wir, dass sie ein gutes komisches Timing hat.

Wir wissen auch, dass Akiva Schaffer (vielleicht am besten bekannt für die Gruppe The Lonely Island, aber er führte auch Regie bei Chip 'n Dale: Rescue Rangers) Regie führt, während Seth MacFarlane (Family Guy) produziert.

Was hältst du von Pamela Anderson als Objekt von Drebins Zuneigung?