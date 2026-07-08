Palworld wird keine Preiserhöhung mehr erhalten, die mit dem Start von 1.0 übereinstimmt

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Da die Version 1.0 von Palworld in ein paar Tagen am 10. Juli erscheinen soll und eine genaue Debütierungszeit hat, über die Sie hier mehr lesen können, wurde zuvor erwartet, dass dieser Launch mit einer Preiserhöhung einhergehen würde, wodurch die Kosten der Basisversion über die aktuelle Early-Access-Gebühr von 29,99 $ steigen würden. Dies wird jedoch nicht mehr der Fall sein.

Der Entwickler Pocketpair hat in den sozialen Medien bekannt gegeben, dass Palworld keine Preiserhöhung mehr erhalten wird und dass dies "eine kleine Art ist, Danke zu sagen".

Der Entwickler fügt hinzu: "Wir sind unglaublich stolz darauf, wie weit Palworld gekommen ist. Dank der großartigen Unterstützung unserer Spieler ist es ein Erfolg geworden, der unsere kühnsten Träume übertrifft."

All dies geschieht, nachdem kürzlich bestätigt wurde, dass Palworld über 40 Millionen Spieler erreicht hat. Das entspricht zwar nicht direkt 40 Millionen verkauften Exemplaren aufgrund der Aufnahme des Spiels im Game Pass und ähnlichem, aber es ist ein sehr klarer Beweis dafür, dass Pocketpair im Laufe der Jahre viel Geld mit Palworld verdient hat.