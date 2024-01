Palworld verkaufte sich über 1 Million Mal in nur 8 Stunden

HQ

Zu behaupten, dass Palworld einen guten Start hingelegt hat, scheint eine Untertreibung zu sein. Laut dem offiziellen X-Account für das Spiel hat es sich gestern "in etwa 8 Stunden seit der Veröffentlichung über 1 Million Mal verkauft ".

Das Ergebnis ist so erschütternd, dass wir vermuten, dass es sich um einen Fehler des japanischen Studios Pocketpair handeln könnte, da sie möglicherweise Kopien von Game Pass-Abonnenten in diese Nummer aufgenommen haben. Hoffentlich bekommen wir bald eine Klarstellung, aber selbst mit heruntergeladenen Game Pass-Kopien wäre es immer noch ein wahnsinnig guter Meilenstein, wenn man bedenkt, dass es sich um eine neue IP und eine Early Access/Game Preview-Version handelt.

Der Xbox-Chef Phil Spencer hat dem Team bereits zu diesem Erfolg auf X gratuliert, und es wird interessant sein zu sehen, ob Palworld - oft als " Pokémon mit Waffen" bezeichnet - in der Lage sein wird, dieses Tempo zu halten, aber nach den Nutzerbewertungen auf Steam zu urteilen, scheint der Himmel die Grenze zu sein. Wir arbeiten gerade an unserem Review und werden euch nächste Woche sagen, was wir über das Spiel denken.

In der Zwischenzeit könnt ihr euch den Launch-Trailer unten ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was dieses Open-World-Survival-Abenteuer mit Multiplayer- und Crafting-Gameplay aufstrebenden Pal-Trainern zu bieten hat, die versuchen, die über 100 Monster zu fangen.