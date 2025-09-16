Palworld v1.0 wird 2026 mit vielen neuen Funktionen auf den Markt kommen

HQ

Palworld Entwickler Pocketpair hat offiziell bekannt gegeben, dass das Survival-Crafting-Spiel im nächsten Jahr seine vollständige Version 1.0 erhalten wird. Nach einigen großen Updates, die seit der Veröffentlichung des Spiels im Januar letzten Jahres regelmäßig veröffentlicht wurden, bereitet sich Pocketpair auf das volle Palworld-Erlebnis vor.

In einem Beitrag in den sozialen Medien von Palworld werden wir daran erinnert, wie weit das Spiel gekommen ist, als wir über das Sakurajima-Update, Feybreak und mehr informiert werden, das neue Freunde, Gebiete und Mechaniken mit sich gebracht hat. Weitere Inhalte sind für diesen wichtigen Meilenstein geplant, aber im Moment priorisiert Pocketpair etwas anderes mit Palworld.

Insbesondere möchte es die "Macken und Fehler" beheben, für die Palworld bekannt ist. Early-Access-Spiele dürfen ein wenig fehlerhaft sein, aber bei einer 1.0-Veröffentlichung könnten die Fans nicht mehr so nachsichtig sein. Die Arbeit zur Behebung von Palworld beginnt jetzt, so dass die Pläne zur Veröffentlichung von v1.0 im Jahr 2026 verwirklicht werden können.