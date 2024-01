Palworld übertrifft weiterhin die Erwartungen und verkauft sich 2 Millionen Mal in 24 Stunden

HQ

Palword erobert weiterhin die Gaming-Welt im Sturm! Gestern wurde berichtet, dass es in 8 Stunden 1 Million Spieler angezogen hat, und jetzt hat der Entwickler Pocketpair stolz mitgeteilt, dass es innerhalb des ersten Tages im Early Access 2 Millionen Spieler erreicht hat.

Wie Eurogamer berichtet, hat das von Pokemon inspirierte Spiel auf Steam Rekorde gebrochen. Heute früh belegte es den 10. Platz in der Steam-Liste der gleichzeitigen Spieler mit einem Allzeithoch von 821.606. Damit liegt es über den Allzeitspitzen einiger der größten Titel der Plattform wie Apex Legends, viraler Hit Among Us und Valheim. Bedenke, dass dies nur auf dem PC ist, so dass die tatsächlichen Zahlen mit Xbox One und Xbox Series zusammen wahrscheinlich viel höher sein werden.