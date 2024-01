Palworld startet nächste Woche als Early Access - und ist Tag 1 im Game Pass

HQ

Pocketpair beschloss letzten Sommer, Palworld auf Januar zu verschieben, aber seitdem ist es ziemlich ruhig geworden. Das bedeutet oft, dass schlechte Nachrichten auf uns zukommen. Diesmal nicht. Ganz im Gegenteil.

Der folgende Trailer verrät nicht nur, dass Palworld am 19. Januar als Early Access für PC, Xbox One und Xbox Series erscheinen wird. Es wird auch bestätigt, dass das Spiel am selben Tag im Game Pass verfügbar sein wird, also wird es interessant sein zu sehen, wie viele Spieler nächste Woche einsteigen.