Palworld Spielerzahlen sind dank der Feybreak-Erweiterung deutlich gestiegen

Eines der größten Spiele des Jahres ist Palworld, das früh für den PC und die Xbox Series S/X veröffentlicht wurde und schnell immens beliebt wurde. Aber seit seiner Premiere ist die Anzahl der Spieler erheblich gesunken, obwohl es immer noch ein großes Publikum hat.

Aber am 23. Dezember wurde die riesige Erweiterung Feybreak veröffentlicht, und anscheinend war es genau das, was sich die Fans erhofft hatten. Wie Threads-Benutzer Knoebelnews und andere feststellten, hat das Spiel einen enormen Schub erhalten, und allein in den letzten 24 Stunden waren 212.817 gleichzeitige Spieler online (laut SteamDB), einePalworld Zahl, die seit Anfang März nicht mehr annähernd erreicht wurde.

In diesem Herbst wurde Palworld zusätzlich für PlayStation 5 veröffentlicht und ist auch im Game Pass enthalten. Habt ihr selbst der Feybreak-Erweiterung schon eine Chance gegeben und was haltet ihr davon?