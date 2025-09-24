Palworld nimmt sich des Life-Sim-Genres mit einem gemütlichen Spin-off Palfarm an

Kürzlich, während der letzten Nintendo Direct, enthüllte The Pokémon Company seine Absicht, den Lebenssimulationsraum mit dem entzückenden Pokopia zu öffnen. Während dies zweifellos das Interesse vieler geweckt hat, insbesondere derjenigen, die verzweifelt nach einem frischen Animal Crossing -Spiel suchen, sieht es so aus, als würde es auch einer starken Konkurrenz ausgesetzt sein.

Entwickler Pocketpair, der sich schon seit einiger Zeit mit The Pokémon Company um seinen Monsterzähmungs- und Kampf-Survival-Titel Palworld streitet, hat nun ein Spin-off-Spiel angekündigt, das es auch im Life-Sim-Bereich gibt. In diesem Spiel, das als Palfarm bekannt ist, geht es darum, ein gemütliches Bauernleben in einer Welt aufzubauen, die mit Pals Kreaturen übersät ist.

Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für das Spiel und auch gibt es nur eine Steam-Seite, die darauf hindeutet, dass es in erster Linie auf dem PC erscheinen wird, aber wo wir gerade davon sprechen, es bietet eine Reihe zusätzlicher Informationen über das Projekt.

Uns wurde gesagt, dass du Pals verwenden musst, um das Land zu bewirtschaften und Feldfrüchte anzubauen, die geerntet und zum Herstellen und sogar zum Verkauf auf dem Marktplatz der Insel verwendet werden können. Du kannst auch mit deinem Pals kommunizieren, ihnen Geschenke machen und auf andere Weise deine Beziehung zu jeder Kreatur entwickeln. Du musst die Pals auch im Kampf verwenden, aber hauptsächlich, um fiese Pals abzuwehren, die auftauchen und versuchen, Ressourcen zu stehlen und anderweitig Chaos anzurichten. Auf dem Marktplatz wird es sogar einen gerissenen Schwarzmarkthändler geben, der wie ein absoluter Psychopath wirkt. Und schließlich wird der Mehrspielermodus unterstützt, so dass Sie mit Freunden oder ganz alleine die Farm Ihrer Träume bauen können.

Interessieren Sie sich für Palfarm ?