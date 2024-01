Palworld Leitfaden: Fünf schnelle Tipps für den Einstieg

HQ

Da Palworld in Game Pass enthalten ist, kann ich mir vorstellen, dass viele es bereits heruntergeladen haben, aber es gibt sicherlich diejenigen, die sich immer noch nicht sicher sind, ob das Spiel für sie geeignet ist. Für diejenigen, die neugierig sind, aber ein wenig Hilfe benötigen, finden Sie hier fünf Tipps, die Ihnen den bestmöglichen Einstieg erleichtern.

Wählen Sie den Standort Ihrer Basis mit besonderer Sorgfalt

Das mag offensichtlich klingen, aber für mich, der ich unbedingt loslegen wollte, wählte ich so ziemlich den ersten und besten Ort, den ich sah. Sicher, du kannst deine Basis verschieben, aber wenn du bereits angefangen hast, eine Menge Zeug zu bauen, ist es ziemlich umständlich, alles abreißen und von vorne anfangen zu müssen.

Bei der Suche nach dem perfekten Standort für dein Camp geht es also vor allem um eine große Freifläche, aber ich würde sagen, dass die Nähe zu den Ressourcen das Wichtigste ist. Achte darauf, dass es viele Bäume und Felsen in der Nähe gibt, damit sowohl du als auch deine Freunde Ressourcen in Hülle und Fülle sammeln können. Die Grenze deines Lagers ist durch eine blaue Linie markiert, und wenn du Ressourcen in der Nähe des Randes hast - und dann Truhen direkt innerhalb der blauen Linie platzierst, hast du Zugriff auf alles, was du beim Bauen gesammelt hast, ohne es aus den Truhen herausholen zu müssen, was extrem praktisch ist.

Es ist auch klug, darüber nachzudenken, wie man seine Behausung ausstattet, und eine Mauer und andere Verteidigungsanlagen zu bauen, um zu helfen, wenn die Basis angegriffen wird. Selbst wenn du also unbedingt loslegen möchtest, lohnt es sich, etwas Zeit damit zu verbringen, die Umgebungen zu erkunden, bevor du mit dem Bauen beginnst.

Alles, was du baust und sammelst, trägt zum Leveln bei, aber Freunde zu fangen ist die beste Methode

Nimm einfach einen Stock vom Boden auf oder stelle eine Axt her und du siehst Erfahrungspunkte in der Ecke des Bildschirms. Denn alles, was du tust, trägt dazu bei, deinen Charakter und deine Pals stärker zu machen. Aber der schnellste Weg ist, Pals zu erobern, was dir sowohl Erfahrungspunkte als auch natürlich mehr Pals gibt, die du auf verschiedene Arten verwenden kannst.

Stellen Sie sicher, dass Sie viele Pal Spheres herstellen und dann einfach auf die Jagd gehen. Es gibt keinen Mangel an Pals zu fangen. Es ist auch leicht zu erkennen, wenn du dein Pal Spheres herausnimmst und auf ein Pal zielst, wenn du es bereits gefangen hast, als ob es " neu" heißt, du willst sicherstellen, dass du es bekommst, und wenn du 10 der gleichen Art sammelst, bekommst du einen zusätzlichen Haufen Bonus-Erfahrungspunkte. Versuchen Sie also, sie alle zu sammeln, und Ihr Charakter wird schnell aufsteigen.

Es hilft sehr, die richtigen Freunde in deiner Basis zu haben, also überprüfe ihre Eigenschaften im Menü

Es dauerte eine Weile, bis ich wirklich anfing zu recherchieren, was meine Pals beitragen konnten, aber als ich hineinging und herausfand, was sie tun konnten, stellte ich sicher, dass ich eine sehr effiziente Arbeitsteilung über meine Basis verteilt hatte. Einige kümmern sich um das Pflanzen, Gießen und Ernten und andere sammeln Ressourcen.

Den Menüs etwas Zeit zu geben und zu sehen, wie man die Arbeit, die man hat, nutzen kann, macht die Dinge viel effizienter, in der Tat bedeuten ein paar Pals Ressourcen zu sammeln, dass man in kurzer Zeit eine Menge davon bekommen kann, so dass man nicht herumstehen muss, um Bäume zu fällen und Stein- und Erzvorkommen abzubauen. und kann Ihre Zeit für andere, wichtigere Dinge nutzen.

Rationalisierung und Effizienz ist alles in diesem Spiel, und ein guter Spielfluss macht Palworld viel mehr Spaß beim Spielen, also nutze die Vorteile der Eigenschaften und du wirst bald Ressourcen in Hülle und Fülle haben.



Erkunden Sie die Welt effizient

Die Karte in Palworld ist groß, aber zum Glück gibt es ein paar Dinge, die Sie tun können, um Ihre Reisen effizienter zu gestalten. Die erste besteht darin, ein Pal zu erobern, um es als Reittier zu verwenden, und dann einen Sattel zu bauen. Eine weitere wichtige Sache ist, den Kompass am oberen Rand des Bildschirms im Auge zu behalten, da es viele Fast Travel Punkte auf der ganzen Welt gibt, die es dir ermöglichen, zu deiner Basis zurückzukehren (die gleichzeitig als einer dient) und mehr.

Du bekommst auch einen Technologiepunkt für jeden, den du freischaltest, und diese werden verwendet, um Dinge freizuschalten, die du in deinem Lager bauen kannst (du musst auch ein bestimmtes Level mit deinem Charakter erreichen, um mehr Dinge zum Herstellen freizuschalten). Unterschiedliche Umgebungen bedeuten auch unterschiedliche und neue Arten von Pals, die es zu entdecken und natürlich zu erfassen gilt. Wenn du etwas in der Ferne siehst, das interessant aussieht, gehe auf Erkundungstour und vergiss nicht, die Fast Travel Punkte zu aktivieren, auf die du während deiner Reisen stößt.

Variieren Sie Ihre Spielmomente mit unterschiedlichen Erlebnissen

Sicher, im Kern ist Palworld ein Farming-Crafting-Survival-Spiel, bei dem du auch Pals erbekommst. Es ist eine merkwürdige Mischung, aber es fehlt auch an Story und Fokus (abgesehen vom Besiegen von fünf harten Bossen) und kann ziemlich eintönig werden. Trotzdem ist es sehr unterhaltsam und wenn man sich seine eigenen kleinen Abenteuer ausdenkt, ist es leicht, stundenlang beschäftigt zu sein.

Wir spielen alle auf unterschiedliche Weise, und wenn du das eigentliche Gebäude bevorzugst, dann kannst du Stunden damit verbringen, genau das zu tun, und wenn du es vorziehst, alle Pals zu fangen, dann wirst du wahrscheinlich die meiste Zeit deines Tages mit der Jagd verbringen. Ich bin nicht derjenige, der dir sagt, wie du Spaß haben kannst, daher ist dieser Tipp der subjektivste von allen: Genieße Palworld so, wie du es willst.

Das waren fünf kleine Tipps, die dir als neuer Spieler den Einstieg erleichtern können und gleichzeitig einen kleinen zusätzlichen Einblick in das zu bekommen haben, was Palworld zu bieten hat. Wenn Sie bereits begonnen haben, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre eigenen Tipps in den Kommentaren unten teilen.