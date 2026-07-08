Palworld hat offiziell mehr als 40 Millionen Spieler gewonnen

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Palworld bewies, wie hungrig die Leute nach einem Pokémon-ähnlichen Erlebnis waren, das Anfang 2024 nicht von Game Freak stammte. Seitdem hat das Spiel immer mehr Aufmerksamkeit erregt, sodass der Entwickler Pocketpair nun, nur wenige Tage vor dem Launch, offenbart, dass Palworld mehr als 40 Millionen Spieler hatte.

Außerdem ist das Spiel noch nicht einmal in Version 1.0. Der vollständige Start erscheint später in dieser Woche, aber davor zeigt ein neues Video alle wichtigen Updates, die wir bisher in Palworld gesehen haben. Von Sakurajima bis Home Sweet Home und darüber hinaus haben wir viele neue Pals, neue Regionen und weitere Features gesehen, die die Welt von Palworld vor dem Einstieg in 1.0 ausbauen.

40 Millionen Spieler entsprechen nicht genau 40 Millionen verkauften Exemplaren, zum Beispiel da das Spiel über Game Pass verfügbar ist, aber es ist dennoch eine monströse Leistung für jedes Spiel. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Pocketpair vor der Veröffentlichung von Palworld kein bekannter Name war und das Spiel einfach mit dem Konzept von Pokémon mit Waffen auf sich aufmerksam wurde.

Dieses Konzept hat Pocketpair vielleicht rechtlich in Schwierigkeiten mit The Pokémon Company und Nintendo gebracht, aber im weiteren Verlauf des Gerichtsverfahrens scheint Nintendo die Monsterkampfspiele nicht monopolisieren zu können, sodass der Plattformbesitzer nur noch 30.000 Dollar aus all dem Drama erhalten hat.