Palworld hat jetzt die Marke von 1 Million gleichzeitigen Spielern auf Steam überschritten

HQ

Palworld ist bereits einer der ersten Gaming-Giganten des Jahres 2024 geworden, und es fühlt sich an, als würden wir jeden Tag neue Rekorde für das Open-World-Survival-Spiel melden.

Das erste Early-Access-Wochenende neigt sich dem Ende zu und das Spiel hat nun die Marke von 1,2 Millionen gleichzeitigen Spielern auf Steam überschritten. Das ist absolut nicht zu verachten, da nur sechs Spiele dieses Kunststück jemals vollbracht haben, und es übertrifft die gleichzeitigen Spielerrekorde von Schwergewichten wie Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3 und Elden Ring.

Der Entwickler Pocketpair teilte in dem folgenden Beitrag mit, dass sich das Spiel in nur drei Tagen 4 Millionen Mal verkauft hat. Dem Beitrag zufolge hat sich das Spiel 860.000 Einheiten pro Stunde verkauft, was ein ziemlich verrücktes Tempo ist, wenn man bedenkt, dass es sich noch im Early Access befindet.

Gehören Sie zu den Millionen, die Palworld gekauft haben?

Danke, Eurogamer.