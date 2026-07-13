Palworld hat am Wochenende über 850.000 Spieler auf Steam erreicht

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Als Palworld erschien, hatte es enormen Erfolg, besonders auf Steam, wo es bald über 2,1 Millionen gleichzeitige Spieler auf der Plattform erreichte – was ausreichte, um das zweitmeistgespielte Spiel aller Zeiten auf Valves Plattform zu werden, nur hinter PUBG: Battlegrounds. Black Myth: Wukong hat diesen Rekord inzwischen übertroffen und Palworld auf Platz drei vorgedrängt, aber am vergangenen Wochenende hat das Spiel erneut einen enormen Spielerzuwachs erlebt, der sich mit dem 1.0-Debüt übereinstimmt.

Wir berichteten vor dem Wochenende von einem großen Anstieg und deuteten an, dass dies wahrscheinlich nur ein Zeichen dessen war, was noch kommen würde. Dies war der Fall, als Palworld laut SteamDB schließlich über 855.525 gleichzeitige Spieler auf Steam überschritt, was zwar weit vom bisherigen Rekord entfernt ist, aber immer noch so beeindruckend ist, dass es ausreicht, um Steams 14 .-meistgespieltes Spiel aller Zeiten zu werden und damit Battlefield 6, Marvel Rivals, Apex Legends und weitere zu übertreffen.

Da nun das Launch-Wochenende von 1.0 stattgefunden hat, sollten wir wahrscheinlich nicht erwarten, dass dieser Höchststand erneut übertroffen wird, auch wenn die 475.000 Spieler, die sich zum Zeitpunkt des Schreibens auf Palworld auf Steam eingeloggt haben, darauf hindeuten, dass das Spiel wieder beeindruckende Leistungen haben könnte.