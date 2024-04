Palworld hat 2 % der Spieler, die es bei der Veröffentlichung hatte

HQ

Palworld. Vor seiner Veröffentlichung am 19. Januar würde sich jeder, der Ihnen von diesem Überlebenssimulator und Shooter erzählt, auf sein fast Pokémon-ähnliches Design konzentrieren, aber das Erdbeben, das es in seinen frühen Tagen ausgelöst hat, wird als einer der größten Blockbuster in der Geschichte der Videospiele mit einer neuen IP in die Geschichtsbücher eingehen. Wir rechneten mit Millionen von Verkäufen fast täglich auf über 25 Millionen Exemplare, und es wurde das am dritthäufigsten gespielte Spiel von Drittanbietern im Game Pass. Aber wie geht es Palworld drei Monate später?

Eigentlich nicht so gut. Nach dem Höhepunkt der Popularität Ende Januar mit über zwei Millionen gleichzeitigen Spielern auf Steam liegen die aktuellen Zahlen bei durchschnittlich 40.000 Spielern pro Tag - ein Rückgang von 98 % in zweieinhalb Monaten, wie aus Daten von SteamDB hervorgeht.

Vielleicht war es dieser rapide Rückgang der Popularität des Pocket Pair-Titels, der das Studio vor einigen Wochen dazu veranlasste, bekannt zu geben, dass es an einer Übernahme des Studios interessiert sei, denn es scheint, dass Palworld ein Monster ist, das selbst seine eigenen Schöpfer nicht zähmen konnten.

