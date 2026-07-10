Palworld erreicht den größten Steam Spielerhöhepunkt seit dem Early-Access-Start im Januar 2024

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Als Palworld erstmals als Early-Access-Titel auf Steam debütierte, schoss das Spiel dank beeindruckender 2,1 Millionen gleichzeitig eingestiegener Spieler schnell in den Allzeit-Charts der gleichzeitigen Spieler. Tatsächlich war das Spiel so immens beliebt, dass es bis heute den Rekord hält, das drittmeist gleichzeitig gespielte Spiel auf Steam aller Zeiten zu sein, nur hinter PUBG: Battlegrounds (3,2 Millionen) und Black Myth Wukong (2,4 Millionen).

Da heute der Veröffentlichungstermin von 1.0 für Palworld ist und das 'komplette' Spiel nun erscheint, sind die Fans zu Hunderttausenden schnell zum Projekt zurückgekehrt. Der aktuelle Höchststand liegt zum Zeitpunkt der Erstellung auf SteamDB bei 435.430 gleichzeitigen Spielern, was zur Veranschaulichung die meisten gleichzeitigen Spieler Palworld ist, die seit dem Early Access im Januar 2024 erreicht wurden. Es ist auch ein Höhepunkt, der hoch genug wäre, um das Spiel zum 36.-meistgespielten Titel aller Zeiten in Steam zu machen...

Ziemlich beeindruckend, wenn man bedenkt, dass die Spielerzahlen bei einem Spielstart auf Steam am ersten Freitag- oder Samstagabend meist ihren Höhepunkt erreichen, was darauf hindeutet, dass diese Zahl nur in den nächsten 24-48 Stunden steigen wird.

Willst du zu den Hunderttausenden gehören, die dieses Wochenende Palworld besuchen? Es ist auch erwähnenswert, dass das gesamte Anmeldeanteil der Spieler an diesem Wochenende viel höher sein wird als nur die Steam-Zahlen, dank der Verfügbarkeit des Projekts auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S.