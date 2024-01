Palworld erreicht 7 Millionen verkaufte Exemplare und erreicht den zweiten Platz in den Steam-Charts aller Zeiten

HQ

Lange, lange Zeit sah es so aus, als ob die Rekorde von PUBG: Battlegrounds und Counter-Strike für Steam unantastbar wären. Mit Hit-Titeln wie Lost Ark, Cyberpunk 2077, Elden Ring, New World, Hogwarts Legacy, Baldur's Gate III und so weiter, die alle nicht näher als 500.000 Spieler an den Shooter von Valve herankamen und 1,7 Millionen Spieler in der Nähe des Mega-Battle-Royale waren, schienen die Rekorde sehr sicher zu sein. Das ist heute nicht mehr der Fall.

Denn nach ein paar riesigen Tagen seit seinem Debüt als Early-Access-Titel am 19. Januar hat Palworld nun den zweiten Platz in den Steam-Allzeit-Spitzencharts erreicht und Counter-Strike abgelöst, als es gestern spät eine Spielerzahl von 1.864.421 erreichte (das waren rund 40.000 Spieler mehr als CS).

Es muss weitere 1,4 Millionen Spieler finden, um mit PUBG Schritt zu halten, aber wenn man bedenkt, dass es zum Zeitpunkt des Schreibens über 1,2 Millionen aktive Spieler gibt und die Tatsache, dass das Spiel seit seiner Ankunft sieben Millionen verkaufte Exemplare erreicht hat, könnte es eine Chance geben, dass Palworld es schafft, das scheinbar Unmögliche zu erreichen.