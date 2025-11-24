News
Palworld
Palworld erhält im Dezember ein umfangreiches Update und wird den Early Access 2026 verlassen
Es stellt sich heraus, dass wir uns auf eine Ultrakill-Kollaboration für einige neue Skins freuen können, die wir in einem neuen Trailer sehen können.
Während der Entwickler Pocket Pair und Nintendo weiterhin über mögliche Patentverletzungen im Zusammenhang mit Palworld streiten, expandiert das Spiel weiterhin durch recht umfangreiche Updates. Es wurde nun über Threads bestätigt, dass wir uns pünktlich zu Weihnachten am 17. Dezember auf Home Sweet Home freuen können.
Dazu gehört eine Zusammenarbeit mit dem Spiel Ultrakill bei neuen Skins sowie neue Basenbau-Optionen, bei denen du Dinge besser farblich anpassen kannst. Wir können auch einen netten Trailer sehen – der eine zusätzliche Überraschung enthält. Es wird insbesondere bestätigt, dass das Spiel den Early Access verlassen und 2026 als Version 1.0 veröffentlicht wird.
