Palworld Entwicklern fehlt es "an Freunden"

Pocket Pair, die Entwickler hinter Palworld, scheinen ein ziemlich einzigartiges Problem in der Spieleindustrie zu haben. Das heißt, anstatt zu viele Mitarbeiter zu haben und Arbeitsplätze abbauen zu müssen, fehlt es dem Entwickler hinter dem bisher größten Hit des Jahres 2024 an einigen Schlüsselpositionen.

"Es gibt noch viele Dinge, die ich in Palworld tun möchte, aber es fehlt uns an Freunden", heißt es in einem Post von Pocket Pair auf Twitter/X. "Wir rekrutieren für alle Positionen, aber wir suchen besonders nach Planungs-/Ingenieurspositionen! Es spielt keine Rolle, mit welcher Engine du Erfahrung hast, wenn du also daran interessiert bist, ein komplett neues Spiel zu entwickeln, bewirb dich bitte."

Der Verweis auf die Erstellung eines völlig neuen Spiels deutet darauf hin, dass diese Positionen möglicherweise nicht auf Palworld fokussiert sind. Pocket Pair hat noch ein paar andere Titel in der Pipeline, und es scheint immer beschäftigt zu sein, aber in Anbetracht des Erfolgs von Palworld ist es möglich, dass es in Zukunft zum Hauptfokus werden könnte.