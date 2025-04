Palworld Entwickler sind keine Fans des Spitznamens "Pokémon mit Waffen"

HQ

Seit Palworld zum ersten Mal gezeigt wurde, nennen die Leute es "Pokémon mit Waffen", und das aus ziemlich offensichtlichen Gründen. Aber Palworld ist ein ganzes Stück mehr als das, und aus diesem Grund hat Pocketpair versucht, die Beschreibung abzuschütteln, aber ohne Erfolg. Das erzählt Kommunikationsdirektor und Publishing-Manager John "Bucky" Buckley IGN in einem Interview:

"Wir haben das Spiel der Welt im Juni 2021 vorgestellt, also vor einigen Jahren. Wir haben einen Trailer auf der sogenannten Indie Live Expo gepostet, einem Indie-Gaming-Event in Japan. Wir haben das anfangs dem japanischen Publikum gezeigt, wir hatten einen wirklich, wirklich guten Empfang. Aber sehr schnell wurden die westlichen Medien auf dieses kleine Spiel aufmerksam, und wir wurden sehr schnell, bereits 2021, als "bestimmtes Franchise" plus Waffen gebrandmarkt. Das wäre etwas, das uns bis heute nicht mehr losgelassen hat, trotz aller Bemühungen, das abzuschütteln."

Buckley gibt jedoch zu, dass der Spitzname zum großen Erfolg von Palworld beigetragen hat, und er sagt, dass es immer noch in Ordnung ist, wenn die Leute ihn verwenden, auch wenn sie, wie er sagt, nicht glauben, dass er ganz korrekt ist. Er wünscht sich daher, dass die Leute ihre eigene Idee bekommen, indem sie es ausprobieren und feststellen, dass es nicht so viele Gemeinsamkeiten gibt.