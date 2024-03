Palworld Entwickler "offen für eine Übernahme"

HQ

Palworld hat das Jahr 2024 mit absolut erstaunlichen Verkäufen begonnen und vor einem Monat die Marke von 25 Millionen Spielern überschritten, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich ziemlich bald eine Ankündigung eines neuen beeindruckenden Meilensteins erhalten werden.

Es ist leicht vorstellbar, dass mehrere große Publisher aus diesem Grund daran interessiert sind, den Entwickler Pocket Pair zu kaufen. Und in einem neuen Bloomberg-Interview verrät der CEO Takuro Mizobe, dass er "offen dafür ist, Angebote für Partnerschaften oder Übernahmen in Betracht zu ziehen". Es ist leicht vorstellbar, dass Microsoft der erste ist, der das Unternehmen übernimmt, da es sich derzeit um einen Xbox-Konsolen-exklusiven Titel handelt (aber es wird erwartet, dass er irgendwann für weitere Formate veröffentlicht wird), aber Mizobe bestreitet, dass es irgendwelche Gespräche darüber gegeben hat.

Er fügt hinzu, dass Pocket Pair auch in Zukunft ein kleines Studio bleiben wird, während er erklärt, dass "Triple-A-Spiele mit großem Budget nichts für uns sind". Was glaubst du, wird Pocket Pair am Ende gekauft werden?

Danke, GamingBolt.