Palworld Community-Manager sagt, es sei "super beliebt" gewesen, das Spiel nach der Veröffentlichung zu hassen

HQ

Palworld war eine der größten Erfolgsgeschichten des letzten Jahres, wenn es um Veröffentlichungen ging. Das Konzept von Pokémon mit Waffen war sicherlich beliebt, aber als Millionen von Spielern zu Palworld strömten, wusste Pocketpair, dass es etwas Besonderes hatte. Das hielt die Leute jedoch nicht davon ab, es zu hassen.

Der globale Community-Manager von Pocketpair, John Buckley, sagte in einem Vortrag auf der GDC, dass es "super beliebt ist, Palworld " zu hassen (danke, PCGamer).

"Ich könnte hier stehen und Ihnen sagen, dass wir keine KI generiert haben Palworld, aber mindestens fünf Leute in diesem Raum werden 'Lügner' sagen. Aber genau das ist es. Wir haben es irgendwie aufgegeben, das zu wiederholen, aber das haben wir nicht getan, das verspreche ich", fügte er hinzu.

Die KI-Gerüchte und Plagiatsvorwürfe erreichten einen Siedepunkt, als der Entwickler von Palworld von einer Klage von Nintendo getroffen wurde. "So ziemlich jeder bei Pocketpair ist ein großer Fan [von Pokémon], also war es ein sehr deprimierender Tag, jeder ging mit dem Kopf nach unten und lief im Regen", sagte er. Trotz dieser Rückschläge gedeihen Palworld und Pocketpair immer noch, was Buckley auf die Einstellung des Unternehmens zurückführt.

"Ich denke, viele Unternehmen könnten unter den Drohungen, unter dem Druck und der Negativität zusammenbrechen, aber wir haben es geschafft, alle unsere Mitarbeiter zu halten. Wir haben es geschafft, weiterzumachen, weil wir ein so enges und eng verbundenes Unternehmen sind."