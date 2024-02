HQ

Der ursprünglich überaus beliebte Adventure-Titel Pocket Pair Palworld aus dem Nichts auf fast 10 Millionen verkaufte Exemplare und brach damit alle möglichen Rekorde. Aber in den letzten 14 Tagen hat Palworld einen weiteren Rekord gebrochen, mit dem man eindeutig weniger prahlen kann. Das Spiel hat 1,3 Millionen aktive Spieler auf Steam verloren, was der größte Verlust in der kürzesten Zeit in der langen Geschichte von Steam ist.

Autsch...

Danke, PCGamesN.