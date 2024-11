Palworld bekommt nächsten Monat eine riesige neue Insel

HQ

Nach der Klage von Nintendo mag es viel Aufruhr um Palworld geben, aber es erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit und Pocketpair erweitert seinen Titel - der jetzt auch für PlayStation veröffentlicht wurde - in rasantem Tempo.

Via Instagram hat der Entwickler nun vorgestellt, was das kommende Dezember-Update enthalten wird, und es stellt sich heraus, dass es mehr ist, als wir zu hoffen gewagt haben. Das Interessanteste ist eine neue Insel, die sechsmal größer ist als Sakurajima, die im Juni hinzugekommen ist. Anscheinend können wir uns auf "die größte, härteste und mysteriöseste neue Insel in Palworld " freuen, und sie erinnern uns auch daran, dass das Spiel derzeit während der Black Friday-Zeit 25% günstiger ist (es ist auch im Game Pass enthalten).

Schaut euch unten die ersten Bilder von dieser neuen Insel an, die viel Neues zu bieten scheint.