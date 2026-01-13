Palworld bekommt diesen Sommer ein Sammelkartenspiel

HQ

Palworld wurde bei seiner Veröffentlichung vor fast genau zwei Jahren oft als "Pokémon mit Schusswaffen" bezeichnet, was im Nachhinein vielleicht etwas unfair war, da es sich spielerisch stark unterscheidet – aber die Ähnlichkeiten sind definitiv vorhanden. Jetzt leiht sich Pocketpair eine weitere Seite aus Nintendos Pokémon-Playbook und hat ein Sammelkartenspiel angekündigt.

Wir haben noch keine Details zum Gameplay, aber es ist ein offizielles Produkt, das am 30. Juni veröffentlicht wird. Das Ankündigungsvideo zeigt, dass Bushiroad das Spiel entwickelt hat, und wir sehen uns mehrere Pals an, die natürlich darin vorkommen werden. In der Pressemitteilung heißt es:

"Dieses Spiel ist ein 2-Spieler-Wettkampf-Kartenspiel, in dem du strategische und taktische Kämpfe genießen kannst, indem du verschiedene einzigartige Pals einsetzt. Die Spieler kämpfen Seite an Seite mit ihren Pal-Gefährten, sammeln Ressourcen und bauen Basen, während sie auf den Sieg abzielen. Diese liebenswerten und verlässlichen Freunde werden ihre eigenen besonderen Eigenschaften nutzen, um dich zum Sieg zu führen.

Verbünde dich mit deinen treuen Freunden und erlebe den Nervenkitzel, mächtige Feinde durch dieses spannende Sammelkartenspiel zu besiegen."

Sehen Sie sich das Video unten an. Wie denken Sie, wird Nintendo darauf reagieren, dass Pocketpair nun in den Kampf einsteigt und in einem weiteren Bereich mit Pokémon konkurriert?

