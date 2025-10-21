Palworld beginnt später in dieser Woche mit den Halloween-Feierlichkeiten

HQ

Wie wir alle wissen, steht nächste Woche Halloween vor der Tür. Dieser amerikanische Feiertag (ja, wir wissen um seine irischen Wurzeln) wird heute auf der ganzen Welt gefeiert, und nirgendwo ist er offensichtlicher als in der Spielewelt. Alle Titel mit einer Art Online-Komponente neigen dazu, großzügig mit Kürbissen, Skeletten und anderen Dingen zu bestreuen, die den Feiertag zu dem machen, was er ist, und 2026 wird da keine Ausnahme sein.

Jetzt hat das offizielle Threads -Konto für Palworld angekündigt, dass sie bereit sind, ihre Feierlichkeiten zu beginnen:

"Etwas Mysteriöses lauert in den Schatten... Was könnte es sein? Wir werden es am 23. Oktober herausfinden... 👀"

Das Bild zeigt Zoe und Depresso, wobei ersteres ein Halloween-Outfit trägt, aber was mit letzterem los ist, ist zum Zeitpunkt des Schreibens nicht bekannt.