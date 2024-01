Palworld 5 Millionen verkaufte Exemplare in 3 Tagen

HQ

Sind Sie es leid, Schlagzeilen über "Pokémon mit Waffen" zu lesen, die sich unglaublich gut verkaufen und schon Rekorde auf Steam brechen ? Nein? Gut.

Denn die Entwickler von Pocketpair haben angekündigt, dass Palworld es geschafft hat, mehr als 5 Millionen Exemplare zu verkaufen, seit es am Freitag als Early Access gestartet ist. Das ist "nur" die Hälfte dessen, was Pokémon Karmesin und Purpur an seinem ersten Wochenende getan haben, aber es lohnt sich, zu wiederholen, dass es sich um eine neue IP handelt und dass diese Zahl nicht die Leute einschließt, die es im Rahmen ihres Game Pass-Abonnements spielen.

Das Team ruht sich jedoch nicht auf seinen Lorbeeren aus und genießt einfach nur den Erfolg, denn uns wurde gesagt, dass Korrekturen für die verlorenen Speicherdateien, den verbuggten Multiplayer und mehr kommen werden.