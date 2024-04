Palia Entwickler Singularity 6 entlässt 35 % seiner Mitarbeiter

HQ

Palia Entwickler Singularity 6 hat nur fünf Monate nach dem Start des Spiels im Early Access auf PC und Nintendo Switch 35 % seiner Mitarbeiter entlassen.

Ein Statement des Entwicklers finden Sie unten:

"Nach der Veröffentlichung von Palia auf Steam haben wir die Unterstützung evaluiert, die erforderlich ist, um den qualitativ hochwertigsten Gameplay-Service für langfristige Stabilität zu liefern. Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Belegschaft zu reduzieren, was sich auf rund 35 Prozent unserer talentierten und hart arbeitenden Teammitglieder auswirkte. Wir schätzen ihre Beiträge und verpflichten uns, sie während dieses Prozesses zu unterstützen, einschließlich Abfindungen, Praktika und Unterstützung bei der Berufsberatung sowie der Beibehaltung aller vom Unternehmen bereitgestellten Entwicklungsgeräte.

Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen und kommt nach sorgfältiger Abwägung unserer Entwicklungs- und Geschäftsanforderungen, um Palia und seine Community zu unterstützen. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, Leidenschaft in der Vorstellungskraft zu vermitteln und das Engagement und die Kreativität aufrechtzuerhalten, die unsere Community erwartet und verdient. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung unseres Studios und der betroffenen Teammitglieder."

Das Free-to-Play-MMO hat derzeit gemischte Reaktionen von Nutzern auf Steam. Das Spiel hat auch einen bescheidenen Allzeit-Peak von 12.000 Nutzern und laut SteamDB hatte es in den letzten 24 Stunden einen Spitzenwert von rund 9.500 Spielern. Palia befindet sich derzeit noch in der offenen Beta-Phase und Singularity 6 behauptet, dass es sich verpflichtet hat, "neue Inhalte, Verbesserungen und Fehlerbehebungen bis weit in die Zukunft hinein" zu liefern.