Palästinensischer Weihnachtsmann während israelischer Polizeirazzia auf Weihnachtsfeier festgenommen

Ein palästinensischer Mann, der als Weihnachtsmann verkrat war, wurde von der israelischen Polizei während einer Razzia auf eine Weihnachtsfeier in der nördlichen Stadt Haifa festgenommen, so eine palästinensische Bürgerrechtsgruppe. Die Beamten schlossen die Veranstaltung, beschlagnahmten Tontechnik und nahmen außerdem einen DJ und einen Straßenverkäufer fest.

Videoaufnahmen, die online kursieren, zeigen, wie die Polizei die Männer zu Boden stößt und ihnen Handschellen anlegt, während Zuschauer zusehen. Die israelische Polizei sagte, der Mann im Weihnachtsmannkostüm habe sich der Festnahme widersetzt und einen Polizisten angegriffen. Das Mossawa-Zentrum, das palästinensische Staatsbürger Israels vertritt, widersprach dieser Darstellung und sagte, die Polizei habe übermäßige Gewalt angewandt und die Razzia ohne ordnungsgemäße rechtliche Befugnis durchgeführt.

Weihnachten in Israel, im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen

Die Festnahmen erfolgten , während Palästinenser Weihnachten in Israel, im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen unter anhaltenden Beschränkungen im Zusammenhang mit israelischen Sicherheitsmaßnahmen feierten. In Bethlehem fanden erstmals seit Beginn des Krieges in Gaza Feierlichkeiten statt, wobei die Gläubigen die Messe in der Geburtskirche besuchten und festliche Veranstaltungen in die Stadt zurückkehrten.

In Gaza feierte eine kleine christliche Gemeinde Weihnachten inmitten weitreichender Zerstörungen und humanitärer Noten, während die israelischen Militäroperationen trotz des Feiertags fortgesetzt wurden. Palästinensische Beamte berichteten außerdem von Siedlernangriffen auf Olivenhaine und israelischen Armeerazzien auf Häuser in der Nähe von Hebron im gleichen Zeitraum.

Menschenrechtsorganisationen berichten, dass Angriffe auf Christen und christliches Eigentum im vergangenen Jahr zugenommen haben. In seiner Weihnachtsrede verurteilte Papst Leo die humanitäre Lage im Gazastreifen und verglich die biblische Krippengeschichte mit den Bedingungen, denen vertriebene Palästinenser im Winter in Zelten ausgesetzt sind.

Weihnachtsmann in Haifa verhaftet:

Feierlichkeiten in Bethlehem: