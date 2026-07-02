Palästinensischer Torwart Saleem Al-Ashqar wurde in Gaza von der israelischen Armee getötet

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Saleem Al-Ashqar, 32-jähriger palästinensischer Torwart, wurde von Israel in Gaza bei einem Angriff Anfang dieser Woche getötet, wie der Palästinensische Fußballverband (PFA) (über Middle East Monitor) mitteilte.

Laut einigen Berichten wurde er von einem Scharfschützen erschossen, als er versuchte, Wasser für seine schwangere Frau zu holen.

Al-Ashqar spielte für Khadamat Khan Younis und hatte vor fünf Monaten geheiratet, erwartete sein erstes Kind. Die PFA bestätigte Anfang dieser Woche, dass er von der israelischen Armee gestorben ist, und reiht sich damit in eine Liste von mehr als 1.000 palästinensischen Athleten ein, die seit Beginn des Völkermordkriegs im Oktober 2023 von Israel getötet wurden, mit mehr als 73.000 Toten seitdem.

Club Deportivo Palestino, ein Fußballverein, der 1920 von der palästinensischen Gemeinschaft in Chile gegründet wurde (dem Land mit der größten palästinensischen Bevölkerung außerhalb der arabischen Welt, geschätzt auf fast eine halbe Million Menschen in einem Land mit 20,5 Millionen Einwohnern), gab nach seinem Tod eine Erklärung ab. Der Verein spielt in der chilenischen ersten Liga und gewann 1955 und 1978 die Meisterschaft sowie die Copa Chile 2018.