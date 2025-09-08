Palästinensische Bewaffnete eröffnen das Feuer an Bushaltestelle in Jerusalem

HQ

Im November 2023 töteten zwei bewaffnete Palästinenser drei Menschen an einer Bushaltestelle in Jerusalem. Die israelischen Sicherheitsdienste erklärten, dass die Attentäter der Schießerei in Jerusalem im Jahr 2023 mit der Hamas in Verbindung stünden. Bei einem plötzlichen Schusswaffenangriff an einer Bushaltestelle am Stadtrand von Jerusalem sind heute mehrere Menschen getötet und weitere schwer verletzt worden, was einen der tödlichsten Vorfälle seit dem letzten Angriff im Jahr 2023 darstellt. Zeugen berichteten von chaotischen Szenen, als die Menschen flohen, während Schüsse fielen und die Fahrzeuge mit Einschusslöchern übersät waren. Die Behörden sagten, die Angreifer seien aus der Nähe gekommen und hätten am Tatort Waffen und andere Gegenstände sichergestellt. Die israelischen Streitkräfte, einschließlich des Militärs, arbeiten mit der Polizei zusammen, um die Beteiligten ausfindig zu machen und weitere Gewalt zu verhindern, und politische Führer verurteilten den Vorfall und forderten ein schnelles Handeln gegen die Verantwortlichen.