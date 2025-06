Palästina träumt heute Abend im Spiel gegen Oman von der WM-Qualifikation

HQ

Palästina, das 2018 auf Platz 101 der FIFA-Rangliste steht und 2018 auf Platz 73 rangierte, hat noch nie an einer Weltmeisterschaft teilgenommen. Das vom Krieg verwüstete Land hat jedoch die Chance, zum ersten Mal in die Play-offs der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft einzuziehen, wenn es heute Abend im Rahmen der dritten Runde der AFC WM-Qualifikation, Gruppe B (Dienstag, 10. Juni, 19.15 Uhr BST, 20.15 Uhr MESZ), gegen Oman gewinnt.

Mit einem Sieg würden sie die vierte Runde der Qualifikation erreichen, so weit kommen sie noch nie auf dem Weg zu einer Weltmeisterschaft. Wenn sie es schaffen, nehmen sie zusammen mit fünf anderen Nationen an einem Rundenturnier teil, bei dem sich die beiden besten Teams für die Weltmeisterschaft qualifizieren und die beiden zweitplatzierten Teams eine weitere Play-off-Runde durchlaufen.

Kurz gesagt, sechs Mannschaften, die um drei WM-Plätze kämpfen. Eigentlich keine schlechten Chancen, aber zuerst müssen sie heute Abend den Oman gewinnen, der stärker ist (Platz 77 in der FIFA-Liste), mit einem Punkt mehr als Palästina in der Gruppe. Oman schlug Palästina im November mit 1:0, aber Palästina kommt von einer Serie von zwei Siegen gegen den Irak, einem Last-Minute-Comeback (2:1) und Kuwait (2:0).

Es ist unmöglich, nicht über Palästina und den Fußball zu schreiben, ohne das Gefühl zu haben, dass dies im Vergleich zur Dezimierung in Gaza irrelevant ist, aber eine WM-Qualifikation wäre historisch für das Land, ein großer Stolz für eine Mannschaft, die seit 2019 nicht mehr in ihren Stadien spielen darf und gezwungen ist, ihre Heimspiele in anderen Ländern auszutragen. normalerweise Jordanien, das letzte Woche seine erste WM-Qualifikation überhaupt bestätigte.