Paläontologin nennt den neuen Mosasaurierfund 'T. rex' - und das aus gutem Grund

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Wenn wir von T. rex sprechen, denkt jeder an den Tyranossaurus rex, den berühmtesten Räuber aller Zeiten, der am Ende der Dinosaurier-Ära lebte und andere kreidezeitliche Dinos wie Triceratops terrorisierte. Aber von nun an wird der Name T. rex auch ein anderes Tier beschreiben, ein ähnlich wildes Wesen... aber unter Wasser: der Tylosaurus rex.

Eine neue paläontologische Entdeckung, veröffentlicht am 21. Mai im American Museum of Natural History, zeigt, dass Fossilien, die vor Jahrzehnten in Texas entdeckt wurden - sogar aus dem 19. Jahrhundert - tatsächlich zu einer neuen Art von Tylosaurus gehören, einer Art von Mosasaurus, also einem riesigen Meeresreptil.

Nach jahrelangem Besuch von 22 Museen in Nordamerika und Europa, um die Fossilien sorgfältig zu vergleichen, ist die Autorin der Studie, Amelia Zietlow, zu dem Schluss gekommen, dass die in Texas gefundenen Fossilien nicht zur Art gehören, die als Tylosaurus proriger bekannt ist, sondern zu einer neuen und größeren Art, die als Tylosaurus rex bezeichnet wurde. Die Arbeit umfasste "das Fotografieren, Messungen, in einigen Fällen Oberflächenscans und den Aufbau eines Datensatzes, um absolut sicher zu sein, dass wir ein Muster sahen, das auf einen Artenunterschied zurückzuführen sein könnte", erklärte Zietlow auf CNN.

Der Tylosaurus rex-Holotyp ist im Perot Museum of Nature and Science in Dallas ausgestellt. Dieses Tier (kein Dinosaurier) war im Durchschnitt 9 bis 11 Meter (30 bis 35 Fuß) groß, hatte einen riesigen Schädel von 1,7 Metern Länge, hatte gezackte Zähne und schwerere Kiefermuskeln, was für die Autoren ausreicht, um ihm den Namen T. rex zu geben ...