Pakistans Armeechef trifft Donald Trump

Die neuesten Nachrichten über Indien und Pakistan . Pakistans höchster Militärbeamter wird sich am Mittwoch mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten treffen, was einen ungewöhnlichen Schritt in den diplomatischen Beziehungen inmitten der jüngsten Bemühungen zur Abkühlung des Konflikts mit Indien darstellt, wie aus Trumps offiziellem Zeitplan hervorgeht.

Die Diskussion folgt auf Washingtons Beteiligung an der Förderung eines Waffenstillstands zwischen den rivalisierenden Atommächten, obwohl die genaue Tagesordnung vertraulich bleibt. Es bleibt abzuwarten, wie sich dieses Treffen auf den fragilen Frieden in der Region auswirken wird, also bleiben Sie dran für weitere Updates.