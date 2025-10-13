Pakistanisch-afghanische Grenze bricht in tödlichen Zusammenstößen über Nacht aus

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass über Nacht Kämpfe entlang der pakistanisch-afghanischen Grenze ausgebrochen sind, bei denen Dutzende von Kämpfern getötet wurden und Islamabad wichtige Grenzübergänge abgeriegelt hat. Die Konfrontation begann, nachdem Berichten zufolge pakistanische Luftangriffe auf afghanischem Territorium Vergeltungsangriffe der Taliban-Kräfte ausgelöst hatten. Beide Regierungen gaben sich gegenseitig die Schuld an der Eskalation und behaupteten, schwere Verluste verursacht zu haben, obwohl keine der beiden Regierungen Beweise lieferte. Am Sonntag waren in einigen Gebieten immer noch sporadische Schüsse zu hören, als Regionalmächte wie Katar und Saudi-Arabien beide Seiten aufforderten, sich von weiterer Gewalt zurückzuziehen. Es handelt sich um die schwersten Kämpfe zwischen den Nachbarn, seit die Taliban in Kabul an die Macht gekommen sind. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!